Jacopo Veneziani | Dicono che parlo d'arte in tv come se stessi sui social ma non ho nemmeno TikTok

Intervista a Jacopo Veneziani, il volto di Vita d'artista, programma in cui racconta d'arte su Rai3 nella fascia dell'access prime time. Dal dottorato alla Sorbona agli schermi televisivi è bastato un attimo, il tutto passando dai social dove è diventato uno dei nomi più seguiti nel panorama dei divulgatori culturali. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Carola, divulgatrice nell’era dei social: “Parlo di scienza con l’ASMR, ma tutto è nato dai documentari”Carola Divù è una divulgatrice scientifica che ha trovato nei social il luogo per raccontare la scienza, ma a suo modo.

Gerry Scotti risponde ai complottisti a La Ruota della Fortuna: “Sui social se ne dicono di tutti i colori”Gerry Scotti risponde ai complottisti durante La Ruota della Fortuna: "Sui social se ne dicono di tutti i colori".

Argomenti più discussi: Vita da artista, il tiktokese applicato ai beni culturali; Aldo Grasso critica Jacopo Veneziani perché su Rai 3 fa l'influencer. Ma anche Grasso è un influencer per vecchi.

Vita da artista, tra giusto e sbagliato c’è VenezianiIl mondo social lo ha eletto emergente e lui cerca di vivere questa condizione per molti versi invidiabile. E torna con la seconda stagione della rubrica ... repubblica.it

Jacopo Veneziani torna su Rai 3 con Vita da artista e si racconta nel Salotto di Domanipress: La divulgazione culturale non deve saziare, deve affamareJacopo Veneziani è tornato su Rai 3 con la seconda edizione di Vita da artista, il programma di Rai Cultura in onda tutte le sere alle 20.15. Un viaggio dentro la vita privata e creativa di pittori, ... domanipress.it

Ora, in onda, “Vita d’Artista” di Jacopo Veneziani su Rai3, buona visione a tutti #vitadartista - facebook.com facebook

#JacopoVeneziani torna su Rai 3 con “Vita da artista” e si racconta nel Salotto di #Domanipress: “La divulgazione culturale non deve saziare, deve affamare” x.com