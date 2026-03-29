Tudor, recentemente esonerato dal Tottenham, si aggiunge a una lunga serie di allenatori che sono stati licenziati da diversi club senza riuscire a mantenere il proprio incarico a lungo termine. Prima di questa esperienza, aveva già lasciato la Juventus, dove aveva ricoperto ruoli di responsabilità. La sua carriera si caratterizza per frequenti cambi di guida tecnica, con molti dei suoi incarichi che si sono conclusi prima del previsto.

Quarantaquattro giorni dopo: sembra l’inizio di un film horror. Invece è la fine del rapporto fra Igor "Iceman" Tudor e il Tottenham. Finisce qui, lui ha fatto gli scatoloni e arrivederci (a mai più, ovviamente). È durata un mese e mezzo, sette partite, nessun successo in Premier, qualche conferenza stampa. E alcune dichiarazioni rimaste scolpite nell’immaginario. Come: "Stiamo dormendo meno in campo. Questa è la cosa principale". Oppure: "Non sono venuto qui per urlare contro i giocatori". Tudor ha salutato tutti dopo il ko per 3-0 (in casa) contro il Nottingham Forest. La Premier League è spietata, si sa. E con questo ko l’allenatore ha raccolto un solo punto nelle sue cinque partite di campionato, risultati che hanno lasciato il Tottenham un gradino sopra le ultime tre posizioni. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Tudor e gli allenatori da porte girevoli: salvatori della patria che non salvano nemmeno sé stessi

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