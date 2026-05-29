Real Zaragoza-Malaga domenica 31 maggio 2026 ore 18 | 30 | formazioni ufficiali quote pronostici Con una vittoria ospiti ai playoff con un pari…

Domenica 31 maggio 2026 alle 18:30 si affrontano Real Zaragoza e Malaga nella penultima giornata della stagione 2025-26 di Segunda División. Due squadre sono già promosse matematicamente, ma nessuna ha ancora assicurato il qualificazione ai playoff. La partita vede le formazioni ufficiali e le quote scommesse, con il Malaga favorito in caso di vittoria, mentre un pareggio potrebbe favorire il squadra di casa.

Il destino ha voluto che nella stagione 2025-26 della Segunda División, a una sola giornata dalla fine, due squadre siano già matematicamente promosse ma nessuna abbia ancora la qualificazione ai playoff garantita. Sei squadre, racchiuse in un distacco di soli quattro punti, si contendono i quattro posti rimanenti, il che significa che solo due rimarranno. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

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