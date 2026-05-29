Real Zaragoza-Malaga domenica 31 maggio 2026 ore 18 | 30 | formazioni quote pronostici

Notizia in breve

Nella stagione 2025-26 della Segunda División, a una giornata dalla fine, due squadre sono già promosse, mentre nessuna ha assicurato la qualificazione ai playoff. La partita tra Real Zaragoza e Malaga si svolgerà domenica 31 maggio alle 18:30. Le formazioni sono ancora da definire, e le quote e i pronostici sono in fase di aggiornamento. La classifica attuale mostra le due squadre già promosse, ma il resto della graduatoria resta aperto.