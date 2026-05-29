Real Zaragoza-Malaga domenica 31 maggio 2026 ore 18 | 30 | formazioni quote pronostici Con una vittoria ospiti ai playoff con un pari…

Nella stagione 2025-26 della Segunda División, a una giornata dalla fine, due squadre sono già promosse, ma nessuna ha garantito ancora la qualificazione ai playoff. Domenica 31 maggio alle 18:30 si gioca la sfida tra Real Zaragoza e Malaga, con le quote e i pronostici che indicano una possibile vittoria degli ospiti in caso di risultato positivo. Un pareggio potrebbe comunque favorire il Malaga, mentre il Zaragoza cerca una vittoria per mantenere aperte le chance di qualificazione.

Il destino ha voluto che nella stagione 2025-26 della Segunda División, a una sola giornata dalla fine, due squadre siano già matematicamente promosse ma nessuna abbia ancora la qualificazione ai playoff garantita. Sei squadre, racchiuse in un distacco di soli quattro punti, si contendono i quattro posti rimanenti, il che significa che solo due rimarranno. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

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MÁLAGA 1-1 REAL ZARAGOZA: DEMASIADO HOSPITALARIA

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