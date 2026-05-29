Un razzo di Blue Origin è esploso durante un test statico su una rampa di lancio a Cape Canaveral. Nessuno è rimasto ferito nell’incidente. Nonostante l’accaduto, il fondatore dell’azienda ha dichiarato che l’attività di volo riprenderà. L’incidente ha riacceso i dubbi sullo stato del programma di sviluppo del veicolo. Crescono le pressioni su Blue Origin, che continua a pianificare future missioni.

L’incidente durante un test statico a Cape Canaveral riaccende i dubbi sul programma New Glenn: nessun ferito, ma cresce la pressione su Blue Origin Ungrave incidente ha colpito Blue Origin, l’azienda aerospaziale fondata da Jeff Bezos, durante una fase cruciale di preparazione al lancio del razzo riutilizzabile New Glenn. Nella notte tra il 28 e il 29 maggio,il vettore è esploso sulla rampa di lancio di Cape Canaveral, in Florida, mentre erano in corso test di accensione statica dei motori. Secondo quanto comunicato dalla società,l’esplosione si è verificata durante una prova tecnica destinata a verificare il corretto funzionamento dei propulsoriprima della missione orbitale. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Razzo di Blue Origin esplode su rampa di lancio, ma Bezos non molla: “Torneremo a volare”

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Il razzo di Blue Origin esplode sulla rampa di lancio durante un test di accensione del motore

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