Un poeta narrò di aver ricevuto pressioni per abortire quando era giovane, e oggi si trova in sedia a rotelle, incapace di muoversi liberamente in città. La sua storia evidenzia le difficoltà legate alle barriere architettoniche e alle sfide personali che affronta quotidianamente. Attraverso le sue parole, si racconta una vita segnata da ostacoli fisici e sociali.

Giovanni Gulino, sogna di essere un poeta e denuncia le tante barriere, fisiche e non, che incontra una persona con disabilità nella provincia siciliana: "Dopo tutti questi anni sono stanco di lottare". 🔗 Leggi su Fanpage.it

Articoli correlati

Liza Minnelli denuncia: “Agli Oscar costretta sulla sedia a rotelle contro la mia volontà, Lady Gaga fece l’eroina”Liza Minnelli, alla soglia degli 80 anni, ha deciso di togliersi alcuni sassolini dalla scarpa.

Leggi anche: Steven Bailey di Grey’s Anatomy affetto da malattia neuromuscolare: “Vorrei continuare a recitare in sedia a rotelle”

Contenuti utili per approfondire 8220 Dissero a mia madre di abortire...

Temi più discussi: Dissero a mia madre di abortire, oggi sono un poeta. Ma in sedia a rotelle non posso muovermi in città; Non ho mai detto a mia madre che aveva l'Alzheimer. Ci ha convissuto per 20 anni, ecco perché l'ho fatto; Dieci anni da sindaco: Mi dissero che il paese non era pronto a una donna, li ho fatti ricredere; Dalla sedia al ghiaccio, il portiere dell’hockey: A 12 anni mi dissero che non avrei più camminato.

Dissero a mia madre di abortire, oggi sono un poeta. Ma in sedia a rotelle non posso muovermi in cittàGiovanni Gulino, sogna di essere un poeta e denuncia le tante barriere, fisiche e non, che incontra una persona con disabilità nella provincia siciliana ... fanpage.it

«Non ho mai detto a mia madre che aveva l'Alzheimer. Ci ha convissuto per 20 anni, ecco perché l'ho fatto»Per vent'anni ha accompagnato la madre lungo un lento scivolare nell'oblio. Eppure, in tutto quel periodo, non le ha mai detto ... msn.com

L’anno scorso pubblicai questa foto su Facebook e me ne dissero di tutti i colori. “I jeans vanno sempre con la cintura” (e chi l’ha deciso Se stanno su da soli, direi proprio di no). “Non puoi permetterti questo modello.” “I jeans li possono indossare solo le mag - facebook.com facebook

Rigore Milan-Torino, Cesari ricorda: "Con la Fiorentina ci dissero che il VAR non deve intervenire" #MilanTorino #milan #SempreMilan x.com