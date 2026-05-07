Una donna in sedia a rotelle è stata vittima di una rapina in pieno giorno in una strada cittadina. L’episodio si è verificato davanti a numerosi passanti, che hanno assistito a un gesto rapido e violento. L’evento ha suscitato sconcerto tra chi si trovava sul posto, portando l’attenzione sulla diffusione di episodi di criminalità che coinvolgono persone con fragilità.

Un gesto rapido, violento e compiuto in pieno giorno davanti agli occhi dei passanti. Una scena che ha scosso chi si trovava in strada e che riporta ancora una volta l’attenzione sugli episodi di criminalità che colpiscono le persone più fragili. Vittima della rapina una donna anziana, costretta su una sedia a rotelle, sorpresa mentre si trovava in una delle aree più trafficate della Capitale. L’episodio si è consumato nel pomeriggio, in una zona attraversata quotidianamente da pendolari, viaggiatori e residenti. In pochi istanti la collana che la donna indossava è stata strappata via, mentre i responsabili si allontanavano rapidamente a bordo di un’auto.🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - “Rapinata in sedia a rotelle!”. Orrore nella città italiana: cosa le hanno fatto

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