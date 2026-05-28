Quattro giovani di origine egiziana, tra i 20 e i 22 anni, sono stati arrestati a Milano per una serie di rapine aggravate avvenute nella metropolitana tra marzo e settembre 2025. La polizia ha identificato i sospetti e proceduto con gli arresti. Le rapine sono state commesse in diversi orari e zone della rete metropolitana. Le indagini sono ancora in corso per accertare eventuali altri episodi collegati.

Quattro ragazzi di origine egiziana tra i 20 e i 22 anni sono stati arrestati dalla polizia di Milano perché ritenuti responsabili di una serie di rapine aggravate commesse nella metropolitana del capoluogo lombardo tra marzo e settembre 2025. L’attività investigativa ha individuato un gruppo di giovani stabilmente dediti alla commissione di reati predatori ai danni dei passeggeri di mezzi pubblici. Dalle indagini è emersa una sistematicità della condotta e la pericolosità sociale dei 4 arrestati, che sono stati identificati attraverso l’analisi dei sistemi di videosorveglianza urbana presenti nei mezzi di trasporto. Tutti gli arrestati risultano hanno alle spalle precedenti penali e di polizia per reati contro il patrimonio, circostanza che evidenzia la reiterazione dei crimini. 🔗 Leggi su Lapresse.it

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Milano, 4 ventenni arrestati per rapine in metropolitana

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