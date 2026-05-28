Milano 4 ventenni arrestati per rapine in metropolitana

Da lapresse.it 28 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Quattro giovani di origine egiziana, tra i 20 e i 22 anni, sono stati arrestati a Milano per una serie di rapine aggravate avvenute nella metropolitana tra marzo e settembre 2025. La polizia ha identificato i sospetti e proceduto con gli arresti. Le rapine sono state commesse in diversi orari e zone della rete metropolitana. Le indagini sono ancora in corso per accertare eventuali altri episodi collegati.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Quattro ragazzi di origine egiziana tra i 20 e i 22 anni sono stati arrestati dalla polizia di Milano perché ritenuti responsabili di una serie di rapine aggravate commesse nella metropolitana del capoluogo lombardo tra marzo e settembre 2025. L’attività investigativa ha individuato un gruppo di giovani stabilmente dediti alla commissione di reati predatori ai danni dei passeggeri di mezzi pubblici. Dalle indagini è emersa una sistematicità della condotta e la pericolosità sociale dei 4 arrestati, che sono stati identificati attraverso l’analisi dei sistemi di videosorveglianza urbana presenti nei mezzi di trasporto. Tutti gli arrestati risultano hanno alle spalle precedenti penali e di polizia per reati contro il patrimonio, circostanza che evidenzia la reiterazione dei crimini. 🔗 Leggi su Lapresse.it

milano 4 ventenni arrestati per rapine in metropolitana
© Lapresse.it - Milano, 4 ventenni arrestati per rapine in metropolitana
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Milano, 4 ventenni arrestati per rapine in metropolitana

Video Milano, 4 ventenni arrestati per rapine in metropolitana

Notizie e thread social correlati

Milano, rapine in metropolitana: arrestati 4 giovani egiziani, ricercato un quinto compliceQuattro giovani egiziani tra i 20 e i 22 anni sono stati arrestati a Milano in relazione a diverse rapine avvenute in metropolitana.

3 arrestati: rapine omofobe con coltelli e minacceTre giovani sono stati arrestati e portati in carcere a seguito di un’ordinanza del GIP presso il Tribunale di Roma.

Temi più discussi: Milano, 4 ventenni arrestati per rapine in metropolitana; Napoli, Lavezzi e Gargano insieme a cena come ai vecchi tempi; MANGIA & BEVI; Matthew Perry, l'assistente Kenneth Iwamasa condannato a 3 anni: gli fece l'ultima iniezione fatale di ketamina. Lo stipendio da 150...

milano 4 ventenni arrestatiMilano, rapine in metropolitana: arrestati 4 giovani egiziani, ricercato un quinto compliceMilano – Quattro giovani egiziani, di età compresa tra i 20 e 22 anni, sono stati arrestati in base a un'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal gip di Milano, perché ritenuti ... ilgiorno.it

Milano, 4 ventenni arrestati per rapine in metropolitana(LaPresse) Quattro ragazzi di origine egiziana tra i 20 e i 22 anni sono stati arrestati dalla polizia di Milano perché ritenuti responsabili di una serie di rapine aggravate commesse nella ... stream24.ilsole24ore.com

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web