Tre rapinatrici in metrò a 15 anni Le istruzioni dei complici maschi e gli agguati sulla M5 col coltello | Dammi la borsa o ti ammazzo

Tre minorenni, tutte quindicenni, sono state coinvolte in una rapina avvenuta in una stazione della metropolitana nel primo pomeriggio di sabato. Le ragazze sono state identificate come complici di altri due uomini che le avevano guidate, impartendo loro istruzioni. Durante l’agguato sulla linea 5, uno dei rapinatori ha minacciato con un coltello una donna, chiedendole di consegnare la borsa. L’episodio è avvenuto intorno alle 14.20 nel mezzanino di una fermata.

"Dammi la borsa o ti ammazzo t." Ore 14.20 di sabato, mezzanino della fermata Ponale della metropolitana 5. L’assalto del branco va in scena sulle scale che portano alle banchine. Una ragazzina si avventa su una diciassettenne cinese e le strappa la collanina. La veemenza è tale che la giovanissima rapinatrice cade a terra con la catenina in pugno. La vittima, impietrita, lascia scivolare la borsetta, subito recuperata dall’amica connazionale di 18 anni. Ed è in quel momento che entra in scena la seconda minorenne, che tira fuori un coltello con una lama di circa 7-8 centimetri e glielo punta alla gola: "Dammi la borsa o ti ammazzo t." A quel punto, terrorizzata, la ragazza si lascia derubare senza opporre resistenza, ma viene subito colpita alle spalle e depredata pure di una collanina argentata con un ciondolo a forma di goccia.🔗 Leggi su Ilgiorno.it Leggi anche: "Dammi 2mila euro o ti ammazzo", 48enne arrestato dopo la denuncia della vittima Leggi anche: «Dammi i soldi o ti ammazzo»: terrore nel negozio in via Cerati, rapinatore in fuga con l'incasso