Rapinarono una farmacia del Sannio | due arresti

Due uomini sono stati arrestati dalla Squadra Mobile nell’ambito di un’operazione che ha portato alla custodia cautelare in carcere. Le misure sono state adottate dopo aver identificato i sospettati di aver rapinato una farmacia nel Sannio. Le indagini hanno portato alla loro individuazione e all’esecuzione dell’ordine di arresto. Ulteriori dettagli sull’episodio non sono stati comunicati.

Nella giornata odierna, il personale della Squadra Mobile di Benevento ha portato a compimento un’importante attività di polizia giudiziaria, dando esecuzione a un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal Giudice per le Indagini Preliminari. Il provvedimento riguarda due uomini, residenti nel capoluogo partenopeo e già noti alle autorità per precedenti specifici, ritenuti gravemente indiziati di una rapina pluriaggravata in concorso ai danni di una farmacia del Sannio e del relativo porto illegale di arma. L’episodio risale allo scorso 8 aprile. Secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, i due soggetti avrebbero agito con una strategia pianificata: un primo sopralluogo per studiare i tempi dell’esercizio commerciale e, poche ore dopo, l’ingresso decisivo.🔗 Leggi su Fremondoweb.com © Fremondoweb.com - Rapinarono una farmacia del Sannio: due arresti Rapina la stessa farmacia due volte in 2 giorni Notizie correlate Dalla banca alla farmacia: due arresti per rapine in RomagnaNel cuore della Romagna, una catena di eventi criminali si è conclusa con l’arresto di due cittadini originari di Cerignola. Da Napoli a Benevento per rapinare la farmacia, due arrestiDue uomini residenti a Napoli sono stati arrestati dalla Squadra Mobile in esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal gip... Approfondimenti e contenuti Argomenti più discussi: Rapina una farmacia in pieno giorno armato di forbici, ladro in fuga; L’incubo del rapinatore seriale: quattro colpi in poche ore. Bandito assalta farmacie, bar e minimarket. Bologna, rapina una farmacia coprendosi il volto con una busta di plastica con due fori: arrestatoUn 51enne palermitano è stato arrestato a Bologna per rapina a mano armata in farmacia. Decisive le telecamere e la perquisizione. virgilio.it Benevento, rapinarono una farmacia ad aprile scorso: arrestate due personeNella giornata odierna, il personale della Squadra Mobile di Benevento ha portato a compimento un’importante attività di polizia giudiziaria, dando esecuzione a un’ordinanza di custodia cautelare in c ... ntr24.tv Reggio, rapinarono un uomo in carrozzina in zona stazione buttandolo a terra: presi l'aggressore e il "palo" https://www.24emilia.com/reggio-emilia-rapinano-uomo-in-carrozzina-zona-stazione-presi/ - facebook.com facebook