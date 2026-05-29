Un uomo di 26 anni è stato arrestato dopo una rapina in farmacia a Mugnano. I carabinieri sono riusciti a identificarlo analizzando i dati dei cellulari, che hanno portato all’arresto. Le forze dell’ordine cercano ancora un secondo uomo, ritenuto coinvolto nell’episodio. La rapina si è verificata pochi giorni fa, e le indagini proseguono per individuare il secondo sospettato.

? Punti chiave Come hanno fatto i carabinieri a rintracciare il sospettato tramite i cellulari?. Chi è il secondo complice che i militari stanno ancora cercando?. Come sono riusciti i rapinatori a fuggire con l'auto rubata?. Perché il giudice ha disposto gli arresti domiciliari per il giovane?.? In Breve Rapina avvenuta nell'agosto 2025 con furto di 260 euro in contanti.. Indagini coordinate dalla procura di Perugia tramite incrocio tabulati telefonici.. Carabinieri di Castel del Piano ricercano il secondo complice ancora latitante.. Sospettato accusato di rapina aggravata condotto in arresti domiciliari.. I carabinieri di Castel del Piano hanno arrestato un 26enne in relazione alla rapina avvenuta nell’agosto del 2025 presso la farmacia di Mugnano, una frazione di Perugia colpita da due malviventi armati di coltello. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Rapina in farmacia a Mugnano: arrestato il 26enne, cercato il complice

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Acate, rapina con coltello in farmacia: arrestato il 38enneUn uomo di 38 anni è stato arrestato dopo aver minacciato con un coltello il personale di una farmacia durante una rapina.

È stato arrestato il terzo complice di Adamo Massa, il 38enne ucciso in una rapina a Lonate PozzoloI carabinieri hanno arrestato un uomo ritenuto il terzo complice di Adamo Massa, il 38enne ucciso durante una rapina in una villa a Lonate Pozzolo.

Temi più discussi: Centocelle, rapina in farmacia: armato di pistola prende il bottino e scappa in bici elettrica; Dammi i soldi o ti sparo. Rapina lampo in farmacia a Roma: la fuga con 500 euro di un bandito dall'accento romano; Con il coltello in farmacia, arrestato grazie all’intervento di un carabiniere salentino; Torino, sette rapine in farmacia negli ultimi due mesi: arrestato 41enne.

La Polizia di Stato di Milano ha arrestato in flagranza di reato un cittadino italiano di 58 anni, pluripregiudicato, ritenuto responsabile della rapina commessa il 14 maggio in una farmacia di via Marcona. lamilano.it/milano/milano-… x.com

Rapina in farmacia a Bologna, svolta nelle indagini: un arrestoColpo armato in via della Battaglia, decisivi filmati e perquisizione: un 51enne è stato individuato dalla Squadra Mobile e raggiunto da misura restrittiva dopo settimane di accertamenti ... ilrestodelcarlino.it

Riguardo ai nuovi blush in transizione di Patrick Ta…. reddit

Dammi i soldi o ti sparo. Rapina lampo in farmacia a Roma: la fuga con 500 euro di un bandito dall'accento romanoEra armato di pistola, con i guanti e il volto camuffato quando ha fatto irruzione nella farmacia di Centocelle. Una rapina lampo messa a segno martedì: Dammi i soldi o ... ilmessaggero.it