È stato arrestato il terzo complice di Adamo Massa il 38enne ucciso in una rapina a Lonate Pozzolo

I carabinieri hanno arrestato un uomo ritenuto il terzo complice di Adamo Massa, il 38enne ucciso durante una rapina in una villa a Lonate Pozzolo. L’arresto è stato confermato nelle ultime ore e si aggiunge alle operazioni già portate avanti nel corso delle indagini. La vicenda riguarda un episodio avvenuto nel territorio di Varese.

I carabinieri hanno arrestato il terzo complice di Adamo Massa, ucciso a Lonate Pozzolo (Varese) durante una rapina in una villa. Si tratta di un 46enne che avrebbe fatto da "palo" e guidato l'auto usata per la fuga. 🔗 Leggi su Fanpage.it

