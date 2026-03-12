È stato arrestato il terzo complice di Adamo Massa il 38enne ucciso in una rapina a Lonate Pozzolo

I carabinieri hanno arrestato un uomo ritenuto il terzo complice di Adamo Massa, il 38enne ucciso durante una rapina in una villa a Lonate Pozzolo. L’arresto è stato confermato nelle ultime ore e si aggiunge alle operazioni già portate avanti nel corso delle indagini. La vicenda riguarda un episodio avvenuto nel territorio di Varese.

