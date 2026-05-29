All’ospedale di Colleferro è stato attivato un nuovo servizio per il dosaggio ematico dei farmaci immunosoppressori destinato ai pazienti trapiantati. La procedura riguarda i controlli necessari per monitorare i livelli di farmaci utilizzati in seguito a un intervento di rene. Il servizio consente di effettuare i test direttamente in struttura, migliorando i tempi di risposta e la gestione clinica dei pazienti.

Cosa: Attivazione del nuovo servizio per il dosaggio ematico dei farmaci immunosoppressori dedicato ai pazienti trapiantati.. Dove e Quando: Presso il Laboratorio Analisi dell’Ospedale Leopoldo Parodi Delfino di Colleferro, già pienamente operativo.. Perché: Per offrire un’assistenza sanitaria di prossimità, riducendo drasticamente i disagi logistici e i continui viaggi verso la Capitale per i pazienti fragili.. Il panorama sanitario della provincia romana si arricchisce di un tassello fondamentale per la cura e la gestione delle fragilità, dimostrando come la medicina di prossimità possa tradursi in vantaggi concreti e immediati per la cittadinanza. 🔗 Leggi su Ezrome.it

© Ezrome.it - rapianti di rene: novità all’Ospedale di Colleferro

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