Tumore del rene sbarca all' Ospedale di Chioggia la nefrectomia radicale laparoscopica

All'Ospedale di Chioggia è stato eseguito per la prima volta un intervento di nefrectomia radicale laparoscopica per il trattamento del tumore del rene. Gli specialisti del reparto di Urologia e Chirurgia hanno collaborato per portare a termine questa procedura, che rappresenta un passo avanti nella capacità operativa del presidio. Questo intervento, di livello elevato, rafforza le competenze del reparto e amplia le opzioni terapeutiche disponibili.

Un altro passo avanti dell’Ospedale della Navicella: gli specialisti dell’Urologia e della Chirurgia, operando in sinergia, hanno infatti introdotto anche nel presidio di Chioggia una tipologia di intervento di alto livello per il tumore del rene, la nefrectomia radicale laparoscopica.🔗 Leggi su Veneziatoday.it Notizie correlate All'ospedale di Chioggia un intervento mini-invasivo per la cura del tumore del reneGli specialisti dell’Urologia e della Chirurgia dell'ospedale di Chioggia, operando in sinergia, hanno introdotto anche nel presidio della Navicella... Tumori al rene: a Chioggia la rivoluzione della microchirurgiaUn nuovo traguardo tecnologico e clinico segna l’evoluzione della chirurgia oncologica presso la struttura della Navicella a Chioggia, dove le équipe... Una raccolta di contenuti Tumore del rene, all’Ospedale di Chioggia la nefrectomia radicale laparoscopicaTumore del rene, all'Ospedale di Chioggia la nefrectomia radicale laparoscopica. L'intervento con strumentazioni avanzate e competenze specialistiche. ilnordestquotidiano.it All'ospedale di Chioggia un intervento mini-invasivo per la cura del tumore del reneGli specialisti dell’Urologia e della Chirurgia dell'ospedale di Chioggia, operando in sinergia, hanno introdotto anche nel presidio della Navicella una tipologia di intervento di alto livello per la ... veneziatoday.it