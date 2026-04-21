Tumore del rene sbarca all' Ospedale di Chioggia la nefrectomia radicale laparoscopica

Da veneziatoday.it 21 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

All'Ospedale di Chioggia è stato eseguito per la prima volta un intervento di nefrectomia radicale laparoscopica per il trattamento del tumore del rene. Gli specialisti del reparto di Urologia e Chirurgia hanno collaborato per portare a termine questa procedura, che rappresenta un passo avanti nella capacità operativa del presidio. Questo intervento, di livello elevato, rafforza le competenze del reparto e amplia le opzioni terapeutiche disponibili.

Un altro passo avanti dell’Ospedale della Navicella: gli specialisti dell’Urologia e della Chirurgia, operando in sinergia, hanno infatti introdotto anche nel presidio di Chioggia una tipologia di intervento di alto livello per il tumore del rene, la nefrectomia radicale laparoscopica.🔗 Leggi su Veneziatoday.it

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