Napoli lancia un banco di scuola contro il compagno | 16enne finisce in ospedale con un trauma al rene

A Napoli, un ragazzo di 16 anni è stato ricoverato in ospedale a causa di una grave contusione al rene, risultata da un episodio che lo ha visto coinvolto durante le attività scolastiche. Secondo quanto riferito, il trauma sarebbe stato causato dal lancio di un banco da parte di un coetaneo. Le autorità stanno verificando i dettagli dell'accaduto e stanno valutando eventuali azioni da intraprendere. La scuola ha confermato di aver avviato le indagini interne relative all’episodio.

Un 16enne napoletano è ricoverato in ospedale per una grave contusione renale che sarebbe stata provocata dal lancio di un banco da parte di un compagno di classe. L'episodio scoppiato con una lite in classe a Napoli tra i due liceali sarebbe culminato con l'impatto violento del banco contro il fianco sinistro del ragazzino, ora ricoverato con una prognosi di 25 giorni. Il 16enne è stato assistito al pronto soccorso dell' ospedale Cto dell'azienda dei Colli, a Napoli, dove i medici insospettiti dal dolore al fianco hanno sottoposto il minore ad approfondimenti ecografici e diagnostici individuando la grave contusione renale, necessariamente provocata da un trauma da impatto. 🔗 Leggi su Ilmattino.it

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Napoli, lancia un banco di scuola contro il compagno: 16enne in ospedale

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