Durante il suo arrivo al festival di Cannes 2025, Carla Bruni ha indossato una jumpsuit grigia dal taglio utility-chic, che unisce praticità e stile. La scelta ha attirato l’attenzione, dato che la jumpsuit è un capo spesso al centro di discussioni nel guardaroba femminile, tra chi la ama e chi la trova difficile da indossare. La cantante e modella ha optato per un look che potrebbe influenzare la percezione di questa tuta elegante, spesso considerata controversa.

O la mai o la odi: la jumpsuit è uno dei capi più dibattuto del guardaroba femminile contemporaneo. E forse l’ultimo look scelto da Carla Bruni il suo arrivo al festival di Cannes 2025 farà cambiare idea a chi non ha mai indossato una tuta elegante. La jumpsuit della supermodella è un modello grigio antracite dal fascino utility-chic capace di fondere con naturale equilibrio comfort ed eleganza contemporanea. La tuta è caratterizzata da linee pulite ma strutturate, e presenta un punto vita segnato che definisce la silhouette senza irrigidirla, restituendo un’immagine fluida e disinvolta. La lunga cerniera verticale e le grandi tasche applicate sul petto e lungo le gambe introducono un chiaro riferimento all’estetica militare e al mondo del workwear, reinterpretato però in chiave urbana. 🔗 Leggi su Amica.it

© Amica.it - Per il suo arrivo a Cannes, Carla Bruni ha scelto una jumpsuit grigia dal fascino utility-chic, capace di fondere comfort ed eleganza

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