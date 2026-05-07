Nel rally del Portogallo, il pilota Solberg si è imposto sulla ghiaia, mantenendo la testa della classifica. La sua strategia si basa sulla gestione del vantaggio senza l’aiuto di assistenza meccanica. Nel frattempo, la scelta delle gomme M-Sport potrebbe favorire un altro pilota in caso di pioggia, creando così un possibile vantaggio competitivo. La competizione rimane aperta, con vari fattori che influenzeranno l’esito finale.

? Punti chiave Come farà Solberg a proteggere il vantaggio senza assistenza meccanica?. Perché la scelta delle gomme M-Sport potrebbe favorire McErlean in caso di pioggia?. Quale impatto avrà l'aggiornamento motore Hyundai sulla lotta con Toyota?. Come influenzerà il deterioramento della ghiaia le posizioni dei leader?.? In Breve Fourmaux guida Hyundai con 3.4 secondi di vantaggio su Solberg dopo la prima tappa.. Ogier terzo a 7.2 secondi dal leader, Neuville risale all'ottava posizione dopo l'incidente.. M-Sport-Ford usa mescole dure per preservare 16 pneumatici soft in vista della pioggia.. Sordo segna il quarto miglior tempo a 1.2 secondi dal compagno Fourmaux.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Rally Portogallo: Solberg domina la ghiaia e guida il gruppo di testa

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