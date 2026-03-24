Guida il furgone sotto effetto di droghe e travolge un motociclista a Caino | condannato a 5 anni e 4 mesi

Cristian Fregoni è stato condannato in primo grado a 5 anni e 4 mesi per omicidio stradale. L'11 agosto 2023 a Caino (Brescia) ha travolto e ucciso con il furgone il 30enne Marco Pancaldi. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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