I Carabinieri di Randazzo hanno denunciato un giovane di 20 anni, residente ad Adrano, dopo un incidente stradale avvenuto nel territorio. Durante i controlli successivi allo scontro, i militari hanno accertato che il conducente era sotto l’effetto di sostanze stupefacenti. Il ragazzo è stato quindi denunciato per aver guidato in stato di alterazione psico-fisica. Le forze dell’ordine hanno proseguito con i rilievi necessari e hanno sequestrato il veicolo coinvolto nell’incidente.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Controlli dei Carabinieri dopo un incidente stradale. I Carabinieri di Randazzo hanno denunciato un giovane di 20 anni, residente ad Adrano, con l’accusa di aver guidato in stato di alterazione psico-fisica causata dall’assunzione di sostanze stupefacenti. Rimane valida, in ogni fase del procedimento, la presunzione di innocenza fino a eventuale condanna definitiva. L’intervento dei militari è avvenuto durante un servizio di controllo del territorio lungo la SS 120, nei pressi dell’incrocio con la SS 284, dove si era verificato un incidente autonomo. Trasporto in ospedale e accertamenti sanitari. Il giovane, che viaggiava a bordo della propria auto, è rimasto coinvolto nel sinistro ed è stato trasportato al più vicino presidio ospedaliero per ricevere le cure necessarie. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

© Dayitalianews.com - Randazzo, guida e ha un incidente, sotto l’effetto di droghe: denunciato giovane di 20 anni

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