Raha Shirazi | La memoria è una forma di resistenza

La regista di ‘A war on women’ afferma che la memoria rappresenta una forma di resistenza. Nel suo documentario, si focalizza sulla condizione delle donne in Iran e sulle sfide che affrontano. L’intervista evidenzia come le testimonianze e i ricordi siano strumenti per mantenere viva la lotta e preservare l’identità. La regista sottolinea che condividere queste storie è un atto di resistenza contro le repressioni e le restrizioni imposte.

Intervista alla regista di ‘A war on women’, il docufilm sulla condizione delle donne iraniane che non chiede solamente di esser visto come opera necessaria, ma di essere ascoltato come atto politico C’è un momento, in ‘A war on women’, in cui il dolore privato smette di appartenere a una sola persona e diventa memoria collettiva. È in quel momento, che il documentario di Raha Shirazi trova la sua forza più profonda: non nel semplice racconto della repressione, ma nella capacità di trasformare 40 anni di lotta femminile iraniana in una narrazione viva, stratificata, politica e, insieme, intimissima. Accolto con entusiasmo al Toronto International Film Festival e al Bif&st – Bari International Film&Tv Festival, questo film è giunto a Roma come una delle opere più necessarie dell’anno. 🔗 Leggi su Funweek.it

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