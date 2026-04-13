Dalle corsie di Abilmente Milano ai progetti cult di Ravelry il crochet si riprende la scena come vera forma di resistenza chic al fast fashion Che si tratti di una pouch in rafia naturale per la città o di una coperta da picnic il vero must-have di stagione è quello realizzato con le proprie mani

Negli eventi di Abilmente Milano e nei progetti più popolari su piattaforme come Ravelry, il crochet sta vivendo una rinascita come forma di espressione creativa e alternativa al fast fashion. Le creazioni spaziano da borse in rafia naturale ideali per la città a copertine da picnic, tutte realizzate a mano. Con l’arrivo delle stagioni più calde, si assiste a un ritorno dell’uncinetto come attività principale per realizzare accessori e oggetti di uso quotidiano.

S e l’inverno è il regno ovattato dei ferri circolari e delle lane corpose da accarezzare davanti al camino, la Primavera Estate 2026 sancisce il grande ritorno dell’ uncinetto. Non più solo un passatempo d’antan, il lavoro crochet è un solidissimo fil rouge che unisce le generazioni, dalla Gen Z (ossessionata dal custom-made) ai crafter agée più esperti. Ma quali sono i filati più cool? Come ci vestiremo nella Primavera Estate 2026: le ispirazioni moda che definiscono la prossima stagione X Tra sapienza antica e visioni d’avanguardia, le nuove tendenze di stagione definiscono i colori e le texture che indosseremo al caldo. Tra i padiglioni di Abilmente Milano, ma non solo, il messaggio è chiarissimo.🔗 Leggi su Iodonna.it © Iodonna.it - Dalle corsie di Abilmente Milano ai progetti cult di Ravelry, il crochet si riprende la scena come vera forma di resistenza chic al fast fashion. Che si tratti di una pouch in rafia naturale per la città o di una coperta da picnic, il vero must-have di stagione è quello realizzato con le proprie mani Il marchio di fast fashion dice addio al viale dello shopping, dopo i saldi si registra una chiusura eccellenteMentre avanza il cantiere per la rigenerazione urbana del viale, lavori che inevitabilmente incidono sull’accessibilità alle attività, nel cuore di... Borse in rafia: la rivoluzione chic che conquista le cittàLe passerelle della stagione Primavera-Estate 2026 sanciscono un mutamento radicale nel settore degli accessori: la borsa in rafia abbandona...