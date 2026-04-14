Boxeur – Una storia antifascista | in scena a Cinisi lo spettacolo che parla di memoria coraggio e resistenza

Un racconto potente, che parla di coraggio, memoria e resistenza. È questo ma anche tanto altro “Boxeur – Una storia antifascista”, una rappresentazione della compagnia teatrale Pequod, organizzata da Genìa, in collaborazione con Pro Loco Cinisi 2.Zero, Casa memoria Felicia e Peppino Impastato e.🔗 Leggi su Palermotoday.it

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A Valgatara “Il Cammino”: una storia vera tra memoria, coraggio e coscienzaUna serata intensa di memoria, storia e riflessione attende il pubblico venerdì 17 aprile 2026 con la visione del docufilm “Il Cammino”, diretto da...