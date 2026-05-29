Circa 1800 studenti del Sud Italia hanno ricevuto strumenti scientifici per monitorare i raggi cosmici direttamente nelle loro scuole. Questi studenti utilizzeranno le nuove apparecchiature per condurre osservazioni e raccolta dati sul cielo. Le scuole coinvolte sono state dotate di attrezzature specifiche, e il progetto prevede che gli studenti possano osservare e studiare i raggi cosmici dal banco di scuola.

? Domande chiave Come faranno gli studenti a monitorare il cielo dai propri banchi? Quali strumenti scientifici sono stati consegnati direttamente alle scuole del Sud? Perché questo progetto punta a ridurre le disparità di genere nelle STEM? Chi gestirà la rete di dati raccolti tra Abruzzo, Basilicata e Campania??? In Breve Progetto finanziato con 682mila euro tramite il bando Polaris del Fondo Digitale. Vincenzo Smaldore di Openpolis e Ezio Previtali hanno coordinato le attività. Tredici scuole . 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Raggi cosmici al Sud: 1800 studenti lanciano una rete di ricerca

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