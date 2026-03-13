13 marzo | 13.000 studenti analizzano i raggi cosmici

Il 13 marzo 2026, circa 13.000 studenti parteciperanno a un’attività di analisi dei raggi cosmici presso il Laboratorio di fisica computazionale dell’Università dell’Aquila. In questa giornata, le aule universitarie diventeranno un centro di collaborazione internazionale, concentrandosi sull’osservazione e lo studio di particelle provenienti dallo spazio. L’evento coinvolge studenti e ricercatori che si riuniscono per condividere dati e metodologie.

Domani, 13 marzo 2026, le aule del Laboratorio di fisica computazionale dell’Università degli Studi dell’Aquila si trasformeranno in un nodo neurale della ricerca globale. Studenti delle scuole superiori della provincia vivranno in prima persona l’analisi dei dati dell’Osservatorio Pierre Auger, collegandosi in tempo reale con coetanei da oltre sessanta nazioni. Questa non è una semplice lezione scolastica, ma un esercizio pratico di fisica delle particelle cosmiche organizzato dai Laboratori Nazionali del Gran Sasso dell’INFN insieme al Gran Sasso Science Institute. L’iniziativa, attiva dal 2005 e coordinata a livello mondiale dall’International Particle Physics Outreach Group (IPPOG), coinvolge annualmente più di tredicimila studenti. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - 13 marzo: 13.000 studenti analizzano i raggi cosmici Articoli correlati L’oroscopo di venerdì 13 marzo 2026: Sagittario e Pesci analizzano bene pensieri e sensazioniC'è una Lilith potente nell'oroscopo di venerdì 13 marzo 2026, che ci ricorda quanto sia importante restare sempre connessi coi nostri bisogni più... Dakar 2026: il percorso e le 13 tappe ai raggi XProsegue il conto alla rovescia verso la Dakar 2026, in programma per il settimo anno consecutivo in Arabia Saudita dal 3 al 17 gennaio. Altri aggiornamenti su 13 marzo 13 000 studenti analizzano i... Discussioni sull' argomento Ultime due giornate dello Student Day, la vetrina dell’Ateneo per gli studenti delle superiori; Gli Ambasciatori dell'Arte a Palazzo Pitti e nel Giardino di Boboli; Azione cattolica: High Hopes, 2.000 studenti per costruire la scuola di oggi. Giannini: immaginare in grande coi piedi per terra; Orientamento Internazionale per studenti dai 13 ai18 anni. In formazione 18 Marzo https://forms.gle/FrZMsZrpDAhAPXkx8 - facebook.com facebook 'Welfare Day 2026' il 19 marzo a Roma. x.com