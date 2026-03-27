Scoperta tra Terra e Luna una cavità di radiazione | fino al 20% in meno di raggi cosmici

Una regione tra Terra e Luna, mai rilevata prima, è stata individuata dalla sonda cinese Chang'e-4 e descritta su Science Advances. In questa zona si registra una diminuzione fino al 20% delle radiazioni cosmiche rispetto alle aree circostanti. La scoperta riguarda una cavità di radiazione che potrebbe influenzare studi e applicazioni legate all'esplorazione spaziale.

Una regione mai osservata prima, individuata dalla sonda Chang'e-4 e descritta su Science Advances, mostra una riduzione significativa delle radiazioni cosmiche. Il fenomeno potrebbe aiutare a proteggere gli astronauti, suggerendo che il campo magnetico terrestre si estende più lontano del previsto. 🔗 Leggi su Fanpage.it Articoli correlati Spazio, scoperta un’area senza raggi cosmici tra la Terra e la LunaIndividuata una regione dello spazio tra Terra e Luna in cui l’intensità dei raggi cosmici galattici e’ significativamente ridotta, una sorta di... I raggi cosmici hanno trasformato la sabbia in un archivio della storia della TerraGli scienziati della Curtin University hanno sviluppato una nuova tecnica che permette di esplorare la storia profonda dei paesaggi australiani. Altri aggiornamenti su Scoperta tra Terra e Luna una cavità di... Temi più discussi: Uno dei pianeti più interessanti mai trovati ed è simile alla Terra. L’incredibile scoperta; Non è un film di fantascienza: scoperta una Super Terra nel nostro vicinato cosmico che potrebbe ospitare la vita; C’è un pianeta simile alla Terra: si trova a 10 anni luce da noi – L’incredibile scoperta parla anche toscano; Fortificazioni di confine: la Bassa di Terra Rossa. Rubini e zaffiri su Marte: la nuova scoperta di PerseverancePerseverance ha trovato piccoli rubini e zaffiri su Marte. Sono nati milioni di anni fa grazie al calore degli impatti dei meteoriti ... 105.net Uno dei pianeti più interessanti mai trovati ed è simile alla Terra. L’incredibile scopertaUn team internazionale di ricercatori, tra cui Fabio Del Sordo della Normale di Pisa, ha confermato la presenza di una Super Terra a 10.7 anni luce da noi. Il normalista: Tra i pianeti posizionati in ... msn.com Chiave inglese e finto incidente: truffa dello specchietto scoperta a Siracusa - facebook.com facebook Nel Ragusano, scoperta una banda dedita allo spaccio tra #Comiso e #Vittoria, in arresto dieci membri. Il sodalizio era specializzato nel traffico di cocaina e marijuana. Due milioni di euro la stima del giro d'affari @TgrRai x.com