Dammi tutto o lascio il cane | pestato e rapinato dal branco dopo il viaggio in bus

Un viaggio di ritorno da una giornata trascorsa ad Ancona si è trasformato in un episodio di violenza e rapina. Dopo essere salito su un autobus, una persona è stata aggredita da un gruppo di individui che, con minacce e pugni, lo hanno costretto a consegnare soldi e cellulare. Durante l'aggressione, hanno anche utilizzato un cane aizzandolo contro di lui per ottenere ciò che volevano.

ANCONA – Doveva essere solo il ritorno a casa dopo una giornata ad Ancona. Si è trasformato invece in una trappola fatta di minacce, pugni, calci e perfino un cane aizzato contro di lui per costringerlo a consegnare soldi e cellulare. A raccontarlo ieri in aula, senza alcuna intenzione di.🔗 Leggi su Anconatoday.it Notizie correlate Pestato dal branco, muoreStava cercando di placare una banda di teppistelli che lanciava bottiglie di vetro contro un negozio nella notte per puro divertimento. Leggi anche: Ancona, viene pestato a 15 anni dopo scuola: gli spaccano il naso, caccia al branco