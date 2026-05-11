Scomparsa da casa in zona Fossolo | si cerca Bruna Boschetti
Da domenica mattina, le autorità sono impegnate nelle ricerche di Bruna Boschetti, 84 anni, scomparsa dalla propria abitazione in zona Fossolo. La donna è stata vista l’ultima volta nella sua casa, e da allora non si hanno più sue notizie. Le forze dell’ordine stanno svolgendo controlli e verifiche per rintracciarla. La famiglia e i vicini sono stati avvisati e collaborano nelle ricerche.
Ore di forte preoccupazione in zona Fossolo per la scomparsa di Bruna Boschetti, 84 anni, sparita dalla sua abitazione nella mattinata di domenica 10 maggio. La donna vive da sola in via Spina, in zona Fossolo, ed è uscita di casa senza più fare ritorno. Da quel momento i familiari non hanno più.🔗 Leggi su Bolognatoday.it
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