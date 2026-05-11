Scomparsa da casa in zona Fossolo | si cerca Bruna Boschetti

Da domenica mattina, le autorità sono impegnate nelle ricerche di Bruna Boschetti, 84 anni, scomparsa dalla propria abitazione in zona Fossolo. La donna è stata vista l’ultima volta nella sua casa, e da allora non si hanno più sue notizie. Le forze dell’ordine stanno svolgendo controlli e verifiche per rintracciarla. La famiglia e i vicini sono stati avvisati e collaborano nelle ricerche.

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