Ragazza di 15 anni scomparsa nel Milanese | si cerca Giorgia

Una ragazza di 15 anni è scomparsa ieri nel territorio di Grezzago, nel Milanese. La famiglia ha diffuso un appello sui social network, chiedendo aiuto per ritrovarla. Le ricerche sono state avviate con il supporto dell’Associazione Penelope, che si occupa di persone scomparse. La giovane si chiama Giorgia Livraga ed è alta circa 1,60 metri, con capelli castani e occhi scuri.

La 15enne Giorgia Livraga risulta scomparsa da Grezzago (Milano) da ieri, martedì 30 marzo. La famiglia ha diffuso un appello online per cercarla con l'aiuto dell’Associazione Penelope. 🔗 Leggi su Fanpage.it Articoli correlati Ragazza di 21 anni scomparsa nel foggiano, i sospetti degli investigatori su un uomo dell’est EuropaContinuano le ricerche di Elena Rebeca Burcioiu, la ragazza di 21 anni scomparsa il 2 marzo nel foggiano. Esce di casa a Novate Milanese per andare da un amico e scompare: si cerca Leonardo, ha 13 anniLeonardo ha 13 anni ed è scomparso da Novate Milanese (Milano) nella mattina dell'11 gennaio. Tutti gli aggiornamenti su Ragazza di 15 anni scomparsa nel... Temi più discussi: Forlì, scomparsa ragazza di 15 anni: Aiutateci a ritrovare Hana; Peschiera Borromeo, va con un’accetta all’incontro con la ex fidanzata di 15 anni: arrestato; Femminicidio Aurora Tila, la sentenza: Le sue richieste a ChatGpt provano lo stalking; Omicidio di Aurora Tila, i giudici: Le sue domande a ChatGpt provano lo stalking. Esce per andare a scuola e scompare: si cerca la 15enne Hana, possibile pista MilanoCresce l’ansia per la scomparsa di Hana, una ragazza di 15 anni di cui non si hanno più notizie da venerdì 27 marzo. La giovane si è allontanata da Forlì ... thesocialpost.it Ragazza 15enne alla guida di un'auto: viene fermata e scoprono una passeggera di 12 anniAd Auxerre, fermate due minorenni alla guida di un'auto senza adulti. Indagini in corso sulle motivazioni e sulla provenienza del veicolo. auto.everyeye.it Tgs. . Un anno fa il femminicidio di Sara Campanella. La studentessa di Misilmeri uccisa a Messina da uno spasimante non corrisposto che si è poi suicidato in carcere. Cetty Zaccaria, mamma della ragazza: Portiamo la sua luce. Servizio di Riccardo Arena - facebook.com facebook