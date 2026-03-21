Sul calciomercato dell’Inter si fanno strada voci di un possibile addio di Thuram, con l’interesse di club della Premier League che si fa sempre più concreto. La squadra nerazzurra non ha ancora ufficializzato decisioni in merito, mentre il giocatore si trova al centro di queste speculazioni. La situazione resta da seguire con attenzione nelle prossime settimane.

Inter News 24 . Segui le ultimissime sui nerazzurri. Il futuro di Marcus Thuram, il talentuoso attaccante francese classe ’97 noto per la sua fisicità e progressione palla al piede, sembra essere arrivato a un punto di svolta. Dopo un triennio vissuto intensamente a Milano, la storia d’amore tra il figlio d’arte e il club di Viale della Liberazione potrebbe concludersi nella prossima sessione di trasferimenti. Arrivato nell’estate del 2023 a parametro zero, un vero capolavoro diplomatico della dirigenza, Thuram era riuscito a conquistare immediatamente il cuore dei tifosi grazie a una prima stagione straordinaria, culminata con la conquista dello scudetto della seconda stella. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Calciomercato Inter, Thuram ai saluti? Spunta l’ombra della Premier League

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