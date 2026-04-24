Rafael Leao potrebbe lasciare il Milan nei prossimi mesi, secondo le fonti vicine alla società. Il calciatore portoghese non rientrerebbe più nei programmi della squadra e il suo nome sarebbe finito nel mirino di alcune importanti squadre di Premier League e del Real Madrid. La situazione sul suo futuro si sta sviluppando in vista della prossima sessione di mercato.

Il futuro di Rafael Leao potrebbe essere lontano dal Milan con l’attaccante portoghese che non sembra rientrare nei piani dei rossoneri in ottica futura. Milan, futuro in dubbio per Leao (Ansa Foto) – calciomercato.it La stagione in corso ha messo in mostra come il calciatore portoghese faccia fatica ad adattarsi al modulo con due punte centrali e i rossoneri potrebbero decidere di salutare il numero 10 per investire poi sul mercato e regalare a Massimiliano Allegri dei calciatori maggiormente congeniali al suo modulo. Secondo quanto affermato dal Daily Mail, l’attaccante portoghese sarebbe finito nel mirino di diverse big della Premier League, dal Liverpool al Manchester City, passando per il Manchester United con Real Madrid e Barcellona pronte a fare un tentativo per portarlo in Spagna.🔗 Leggi su Calciomercato.it

© Calciomercato.it - Leao nel mirino del Real Madrid e delle big di Premier League, addio al Milan vicino

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