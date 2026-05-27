Keu inquinamento a Brusciana | Tar favorevole per Aquarno e Consorzio depuratore di Santa Croce sull' Arno
Il Tribunale amministrativo ha respinto il ricorso contro Aquarno e il depuratore di Santa Croce sull'Arno, confermando che non sono responsabili dell'inquinamento sulla strada 429 a Brusciana. La decisione si basa su valutazioni tecniche che escludono un loro coinvolgimento nelle cause dello sversamento. Nessuna responsabilità è attribuita ai due enti per i danni ambientali segnalati. La sentenza è definitiva e non soggetta a ricorso.
"Consorzio Aquarno e Consorzio depuratore di Santa Croce sull'Arno non sono responsabili dell'inquinamento della strada 429". E' la stessa società ad annunciare l'esito della sentenza 977 emessa in data 22 maggio 2026 dal Tar Toscana, circa l'individuazione dei responsabili dell'inquinamento del. 🔗 Leggi su Pisatoday.it
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