Keu inquinamento a Brusciana | Tar favorevole per Aquarno e Consorzio depuratore di Santa Croce sull' Arno

Notizia in breve

Il Tribunale amministrativo ha respinto il ricorso contro Aquarno e il depuratore di Santa Croce sull'Arno, confermando che non sono responsabili dell'inquinamento sulla strada 429 a Brusciana. La decisione si basa su valutazioni tecniche che escludono un loro coinvolgimento nelle cause dello sversamento. Nessuna responsabilità è attribuita ai due enti per i danni ambientali segnalati. La sentenza è definitiva e non soggetta a ricorso.