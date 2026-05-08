Sabato 9 maggio, dalle 8.30 alle 10, su Radio 24 torna il programma “Amici e nemici” con Daniele Bellasio alla conduzione. La trasmissione, che di solito vede la partecipazione di diversi ospiti, questa volta sarà condotta senza altri ospiti in studio. Tuttavia, a partire dalla settimana successiva, Marianna Aprile tornerà a partecipare alla trasmissione.

Sabato 9 maggio, dalle 8.30 alle 10, ritorna su Radio 24 Amici e nemici, eccezionalmente soltanto con Daniele Bellasio, ma Marianna Aprile ci sarà di nuovo da sabato 16 maggio. Ospiti della puntata saranno (in ordine alfabetico): Mario Calabresi (giornalista e scrittore, direttore e co-fondatore di Chora Media ), Micol Flammini (giornalista, scrittrice, esperta di Europa ed est Europa, scrive per Il Foglio ), Agostino Giovagnoli (storico, professore emerito di Storia contemporanea all’università Cattolica del Sacro Cuore di Milano), monsignor Davide Milani (tra le altre cose presidente della Fondazione Ente dello Spettacolo e direttore della...🔗 Leggi su Ilsole24ore.com

© Ilsole24ore.com - Radio 24: Calabresi, Flammini, Giovagnoli, Milani, Pregliasco e Torti ad Amici e nemici

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