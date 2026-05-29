Questa cosa del porre come canone di bellezza l’eccessiva ed emaciata magrezza ci sta portando verso una pericolosa deriva | parla Antonella Clerici

Antonella Clerici ha commentato che l’ideale di bellezza basato sull’eccessiva magrezza sta portando a una situazione rischiosa. Lo ha scritto in un messaggio pubblicato sul suo profilo social, evidenziando la preoccupazione per la diffusione di modelli di bellezza troppo filiformi. La conduttrice ha sottolineato l’importanza di promuovere un’immagine corporea più equilibrata, senza entrare nel merito di altre questioni legate alla tematica.

Antonella Clerici torna a parlare di body positivity e lo fa con un messaggio diretto pubblicato sul suo profilo X. La conduttrice televisiva ha voluto accendere i riflettori su un tema sempre più discusso: i modelli estetici estremi imposti dalla società e dai social network: “Questa cosa del porre come canone di bellezza, l’eccessiva ed emaciata magrezza ci sta portando verso una pericolosa deriva”, ha scritto Clerici, senza fare riferimenti diretti a persone o situazioni specifiche”. La conduttrice ha poi concluso il suo intervento con parole che molti utenti hanno definito importanti e necessarie: “Ognuno è bello nella sua fisicità sana e non forzata”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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“L’eccessiva magrezza è una deriva pericolosa”: Antonella Clerici sbotta contro il canone di bellezzaAntonella Clerici ha pubblicato un post su X criticando l’ideale di bellezza che promuove l’eccessiva magrezza, definendola una deriva pericolosa.

Antonella Clerici, lo sfogo sui social: "Eccessiva magrezza canone di bellezza è una deriva pericolosa"Antonella Clerici ha pubblicato un messaggio sui social media in cui critica la pressione sociale sulla bellezza e sulla magrezza.

Temi più discussi: Antonella Clerici, il messaggio di body positivity: Eccessiva magrezza? Pericolosa deriva; Antonella Clerici: Magrezza come canone di bellezza: una deriva pericolosa. Ma sui social scoppia la bufera; Antonella Clerici, lo sfogo sui social: Eccessiva magrezza canone di bellezza è una deriva pericolosa; L’eccessiva magrezza è una deriva pericolosa: Antonella Clerici sbotta contro il canone di bellezza.

Questa cosa del porre come canone di bellezza, l'eccessiva ed emaciata magrezza ci sta portando verso una pericolosa deriva. Ognuno e' bello nella sua fisicita' sana e non forzata x.com

Antonella Clerici: Magrezza come canone di bellezza: una deriva pericolosa. Ma sui social scoppia la buferaLa conduttrice rompe il silenzio sui modelli estetici irraggiungibili e lancia un messaggio forte sulla bellezza autentica e naturale. libero.it

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