Antonella Clerici ha pubblicato un post su X criticando l’ideale di bellezza che promuove l’eccessiva magrezza, definendola una deriva pericolosa. La frase ha suscitato migliaia di reazioni in poche ore, con commenti e condivisioni. La conduttrice ha espresso il suo dissenso senza mezzi termini, puntando il dito contro gli stereotipi legati all’aspetto fisico. La sua presa di posizione ha attirato l’attenzione sui canoni di bellezza attuali.

Antonella Clerici ha deciso di dire basta e lo ha fatto nel modo più diretto possibile, attraverso un post sul suo profilo X che in poche ore ha scatenato migliaia di reazioni, commenti e condivisioni. La conduttrice di È Sempre Mezzogiorno ha affrontato un tema che brucia sotto la pelle di molti: la pressione sociale verso modelli estetici estremi, quell’ossessione collettiva per la magrezza eccessiva che da anni domina riviste, passerelle e social. “ Questa cosa del porre come canone di bellezza, l’eccessiva ed emaciata magrezza ci sta portando verso una pericolosa deriva ”, ha scritto Clerici senza giri di parole. Un messaggio netto, che non fa riferimento a persone o situazioni specifiche, ma che centra il bersaglio con la precisione di chi conosce bene i meccanismi dello spettacolo e dell’immagine pubblica. 🔗 Leggi su Screenworld.it

© Screenworld.it - “L’eccessiva magrezza è una deriva pericolosa”: Antonella Clerici sbotta contro il canone di bellezza

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Antonella Clerici contro i modelli di bellezza irrealistici

Notizie e thread social correlati

Antonella Clerici, lo sfogo sui social: "Eccessiva magrezza canone di bellezza è una deriva pericolosa"Antonella Clerici ha pubblicato un messaggio sui social media in cui critica la pressione sociale sulla bellezza e sulla magrezza.

Antonella Clerici, la denuncia sui social per l’eccessiva magrezza: “Pericolosa deriva”Antonella Clerici ha pubblicato un post sui social per denunciare l’eccessiva magrezza, definendola una “pericolosa deriva”.

Temi più discussi: Antonella Clerici, il messaggio di body positivity: Eccessiva magrezza? Pericolosa deriva; Antonella Clerici: Magrezza come canone di bellezza: una deriva pericolosa. Ma sui social scoppia la bufera; Antonella Clerici, lo sfogo sui social: Eccessiva magrezza canone di bellezza è una deriva pericolosa; L’eccessiva magrezza è una deriva pericolosa: Antonella Clerici sbotta contro il canone di bellezza.

Questa cosa del porre come canone di bellezza, l'eccessiva ed emaciata magrezza ci sta portando verso una pericolosa deriva. Ognuno e' bello nella sua fisicita' sana e non forzata x.com

Antonella Clerici: Magrezza come canone di bellezza: una deriva pericolosa. Ma sui social scoppia la buferaLa conduttrice rompe il silenzio sui modelli estetici irraggiungibili e lancia un messaggio forte sulla bellezza autentica e naturale. libero.it

Antonella Clerici, lo sfogo sui social: Eccessiva magrezza canone di bellezza è una deriva pericolosaAnche Antonella Clerici dice la sua sulle pressioni che la società dell’immagine impone sui nostri corpi. Pressione che tutti avvertiamo, consapevolmente o inconsapevolmente. La conduttrice di È Sempr ... today.it