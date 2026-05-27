Antonella Clerici lo sfogo sui social | Eccessiva magrezza canone di bellezza è una deriva pericolosa

Antonella Clerici ha pubblicato un messaggio sui social media in cui critica la pressione sociale sulla bellezza e sulla magrezza. Ha affermato che l’ideale di un corpo eccessivamente magro come canone di bellezza rappresenta una tendenza pericolosa. La conduttrice ha condiviso il suo punto di vista sulla questione, sottolineando come queste aspettative influenzino l’immagine di sé. Non sono state fornite ulteriori dichiarazioni o dettagli sul contesto del suo intervento.

Anche Antonella Clerici dice la sua sulle pressioni che la società dell’immagine impone sui nostri corpi. Pressione che tutti avvertiamo, consapevolmente o inconsapevolmente. La conduttrice di È Sempre Mezzogiorno sul suo seguitissimo profilo X si scaglia in particolare contro i modelli che. 🔗 Leggi su Today.it

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