Il dietro le quinte del grande giorno | Debora Grossi presenta La stagione dei matrimoni

Sabato 18 aprile, Debora Grossi ha presentato il suo ultimo romanzo, intitolato “La stagione dei matrimoni”. L’evento si è svolto davanti a un pubblico interessato, che ha avuto la possibilità di conoscere i dettagli della narrazione. Il libro approfondisce il tema delle promesse e delle relazioni, con descrizioni di ambientazioni floreali e di situazioni di vita che si intrecciano nel corso della storia.