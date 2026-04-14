Il dietro le quinte del grande giorno | Debora Grossi presenta La stagione dei matrimoni
Sabato 18 aprile, Debora Grossi ha presentato il suo ultimo romanzo, intitolato “La stagione dei matrimoni”. L’evento si è svolto davanti a un pubblico interessato, che ha avuto la possibilità di conoscere i dettagli della narrazione. Il libro approfondisce il tema delle promesse e delle relazioni, con descrizioni di ambientazioni floreali e di situazioni di vita che si intrecciano nel corso della storia.
Sabato 18 aprile, Debora Grossi presenta al pubblico il suo ultimo romanzo “La stagione dei matrimoni”: un viaggio narrativo che esplora il mondo delle promesse, tra sogni floreali e complessi intrecci di vita. Il libro sarà presentato alle 17 nel giardino della Biblioteca comunale (in caso di.🔗 Leggi su Riminitoday.it
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