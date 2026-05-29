quarto grado tra garlasco e carceri

Quarto Grado torna questa sera su Rete 4 con un nuovo episodio condotto da Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero. Il programma si concentra su casi di cronaca nera, tra cui l’omicidio di Garlasco e questioni legate alle carceri. La trasmissione approfondisce fatti e sviluppi recenti, offrendo aggiornamenti su inchieste e procedimenti giudiziari. La puntata viene trasmessa in prima serata.

Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero tornano questa sera, venerdì 29 maggio, con un nuovo appuntamento di Quarto Grado, il programma di cronaca nera della prima serata di Rete 4. Anticipazioni e ospiti del 29 maggio 2026. Al centro della puntata, il caso Garlasco: la consulenza della difesa di Andrea Sempio si è concentrata sull’impronta della scarpa con suola a pallini, per dimostrarne l’incompatibilità con il piede dell’assistito. A seguire, torna lo Speciale Carceri: Francesca Carollo ha intervistato in esclusiva Fabio Savi, uno dei fratelli della Banda della Uno Bianca, condannato all’ergastolo per i reati commessi dal gruppo criminale tra Emilia-Romagna e Marche dal 1987 al 1994. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it

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Scintille a Quarto Grado sul caso Garlasco: scontro acceso tra Bruzzone e Lovati

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