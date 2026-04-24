Quarto Grado torna questa sera su Rete 4, condotto da Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero. Il programma si focalizza su casi di cronaca nera, tra cui le vicende di Garlasco e le morti avvelenate di Campobasso. La puntata propone approfondimenti e aggiornamenti su queste storie di cronaca, offrendo un'analisi dettagliata degli eventi più recenti. La trasmissione va in onda venerdì 24 aprile in prima serata.

Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero tornano questa sera, venerdì 24 aprile, con un nuovo appuntamento di Quarto Grado, il programma di cronaca nera della prima serata di Rete 4. Anticipazioni e ospiti del 24 aprile 2026. Al centro della puntata, il mistero della madre e della figlia morte avvelenate a Campobasso: sul caso verrà proposta una testimonianza inedita. A seguire, come sempre, si torna a parlare del giallo di Garlasco, con tutti gli aggiornamenti sull’incontro che si è svolto oggi tra la procura di Pavia e quella di Milano. Stando a quanto si apprende, la nuova indagine non collocherebbe Alberto Stasi, condannato per l’omicidio di Chiara Poggi, sul luogo del delitto.🔗 Leggi su Davidemaggio.it

© Davidemaggio.it - Quarto Grado tra Garlasco e le avvelenate di Campobasso

Delitto di Garlasco, i possibili moventi di Andrea Sempio - Ore 14 Sera 04/12/2025

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