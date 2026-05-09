Garlasco clamorosa rissa a Quarto Grado tra Angela Taccia e Carmelo Abbate

Durante la puntata di Quarto Grado trasmessa venerdì 8 maggio su Rete 4, si è verificata una rissa tra due ospiti, Angela Taccia e Carmelo Abbate, durante una discussione incentrata sull'inchiesta riguardante il caso di Garlasco e le ultime novità legate al caso di Andrea Sempio. La tensione nello studio è aumentata rapidamente, portando a un acceso confronto tra i due protagonisti mentre si commentavano le dichiarazioni dell’indagato e i dettagli emersi dalle indagini.

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L'inchiesta su Andrea Sempio, il caso di Garlasco e gli ultimi dirompenti avvenimenti, fanno alzare la tensione alle stelle nello studio di Gianluigi Nuzzi, a Quarto Grado, il programma in onda su Rete 4 venerdì 8 maggio, dove sulle parole dell'indagato, i soliloqui in auto, si scatena la bagarre. Al centro dello scontro le nuove piste investigative, le telefonate effettuate nei giorni precedenti all'omicidio di Chiara Poggi e il duro scontro tra il giornalista Carmelo Abbate e i legali di Sempio. In studio emergono due letture opposte della vicenda. Da una parte Abbate, convinto che gli ultimi elementi raccolti dagli inquirenti rappresentino indizi pesanti a carico dell'indagato.🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - Garlasco, clamorosa rissa a Quarto Grado tra Angela Taccia e Carmelo Abbate ? Hai trovato interessante questa notizia? Condividila sui social e partecipa alla discussione con altri lettori. RedditFacebookX Notizie correlate Leggi anche: “Alzo le mani”. Garlasco, Angela Taccia a difesa di Andrea Sempio Garlasco, Liborio Cataliotti e Angela Taccia spiegano perché Andrea Sempio non risponderà: "Dobbiamo capire"Andrea Sempio non risponderà ai magistrati della procura di Pavia in occasione dell’interrogatorio previsto per domani 6 maggio nell’ambito della... Altri aggiornamenti Temi più discussi: Quarto Grado, Andrea Sempio rompe il silenzio in tv: Se mi arrestano?, parole pesantissime | Libero Quotidiano.it; Garlasco, Chiara Poggi e la porta lasciata aperta: spunta un'ipotesi choc | Libero Quotidiano.it; Garlasco, cosa c'è dietro il ghigno di Sempio: la relazione choc dei carabinieri | Libero Quotidiano.it; Garlasco, Stefania Cappa: Sicuramente mi presenterò... | Libero Quotidiano.it. Il delitto di Garlasco a Quarto Grado | Indagini chiuse, per la procura Andrea Sempio ha ucciso ChiaraIl delitto di Garlasco a Quarto Grado, con tutti gli aggiornamenti sulle indagini su Andrea Sempio, definitivamente chiuse: le anticipazioni ... ilsussidiario.net Garlasco, scontro a Quarto Grado su Sempio. Abbate: Sono confessioni a tutti gli effettiA Quarto Grado scontro frontale tra il giornalista Carmelo Abbate e l'avvocato Angela Taccia, difensore di Andrea Sempio ... affaritaliani.it Garlasco, scontro a Quarto Grado su Sempio. Abbate: “Sono confessioni a tutti gli effetti” ift.tt/PrRldCS x.com Mamme con strappi di terzo o quarto grado, raccontatemi della vostra ripresa reddit