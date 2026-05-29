Durante la puntata di Quarto Grado trasmessa il 29 maggio su Rete 4 sono state mostrate nuove intercettazioni ambientali tra Andrea Sempio e suo padre, al centro di un’indagine della Procura di Pavia sul delitto di Chiara Poggi. In queste registrazioni, Sempio ha risposto alla domanda sul motivo per cui non si trova il DNA di Stasi, senza fornire ulteriori dettagli. La trasmissione ha evidenziato le conversazioni tra i due, nel contesto delle indagini in corso.

Nella puntata di Quarto Grado andata in onda il 29 maggio su Rete 4 sono state diffuse nuove intercettazioni ambientali tra Andrea Sempio e suo padre Giuseppe, al centro della nuova inchiesta della Procura di Pavia sul delitto di Chiara Poggi.Uno degli estratti principali trasmessi riguarda proprio il confronto sul DNA trovato sotto le unghie della vittima. In un dialogo tra padre e figlio si sente chiaramente Giuseppe Sempio chiedere: “Perché non c’è il DNA di Alberto Stasi? Cosa vuol dire tutto ciò? Che c0sa implica?”. Questa domanda, emersa dalle intercettazioni, viene letta dagli inquirenti come un elemento significativo nel ragionamento familiare sulla dinamica dell’omicidio e sulle tracce genetiche. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Quarto Grado, "perché non c'è il Dna di Stasi?": la risposta choc di Sempio al padre

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Caso Garlasco: Revisione Stasi e Nuove Prove su Sempio - Analisi Legale Completa

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