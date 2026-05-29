Quarticciolo apre il nuovo Centro di Orientamento al Lavoro

Roma, 29 maggio 2026 – Roma Capitale ha inaugurato il nuovo Centro di Orientamento al Lavoro nel quadrante est della città. È nato infatti il Col Togliatti, il nuovo sportello pubblico dedicato all’ orientamento, alla formazione, al matching tra domanda e offerta di lavoro e all’ accompagnamento al lavoro. Il centro avrà sede in via Prenestina 510, all’angolo con via Palmiro Togliatti, negli spazi del Municipio Roma V, nel quartiere Quarticciolo. Il nuovo Col Togliatti al Quarticciolo. Il nuovo centro sarà un punto di riferimento per i cittadini e le cittadine del IV e V Municipio e offrirà gratuitamente servizi di orientamento al lavoro di primo e secondo livello. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

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