Futuriamo chiude a Napoli | orientamento tra scuola e lavoro al centro per i giovani campani
A Napoli, il centro di orientamento Futuriamo ha chiuso le sue attività, lasciando i giovani campani senza un punto di riferimento per affrontare le scelte tra scuola e lavoro. La fase conclusiva del percorso scolastico si caratterizza per le molte domande che i ragazzi si pongono, come quale indirizzo seguire o quale professione intraprendere. La decisione diventa cruciale e spesso difficile da affrontare senza supporto.
C’è un momento, alla fine del percorso scolastico, in cui le domande pesano più delle risposte: cosa studiare, dove andare, che lavoro scegliere. È proprio lì che prova a inserirsi Futuriamo, che anche quest’anno ha chiuso alla Mostra d’Oltremare la sua terza edizione, confermandosi uno degli.🔗 Leggi su Napolitoday.it
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