Futuriamo chiude a Napoli | orientamento tra scuola e lavoro al centro per i giovani campani

A Napoli, il centro di orientamento Futuriamo ha chiuso le sue attività, lasciando i giovani campani senza un punto di riferimento per affrontare le scelte tra scuola e lavoro. La fase conclusiva del percorso scolastico si caratterizza per le molte domande che i ragazzi si pongono, come quale indirizzo seguire o quale professione intraprendere. La decisione diventa cruciale e spesso difficile da affrontare senza supporto.