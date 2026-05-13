Orientamento al lavoro e futuro | incontro tra gli studenti e il Centro per l' impiego di Partinico
Nell’auditorium dell’istituto tecnico Carlo Alberto Dalla Chiesa di Partinico si è tenuto un incontro di orientamento al lavoro e al futuro, promosso in collaborazione con il Centro per l’impiego locale. La riunione ha coinvolto studenti del secondo e terzo anno, con l’obiettivo di fornire informazioni e supporto sulle opportunità professionali e le possibilità di inserimento nel mondo del lavoro. La scuola è diretta dal dirigente scolastico professore Angelo Angelo Nasca.
Si è svolto presso l’auditorium dell’istituto tecnico Carlo Alberto Dalla Chiesa di Partinico, diretto dal dirigente scolastico professore Angelo Angelo Nasca, l’incontro di orientamento promosso in collaborazione con il Centro per l’impiego di Partinico, rivolto agli studenti del secondo e terzo.🔗 Leggi su Palermotoday.it
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