Orientamento al lavoro e futuro | incontro tra gli studenti e il Centro per l' impiego di Partinico

Nell’auditorium dell’istituto tecnico Carlo Alberto Dalla Chiesa di Partinico si è tenuto un incontro di orientamento al lavoro e al futuro, promosso in collaborazione con il Centro per l’impiego locale. La riunione ha coinvolto studenti del secondo e terzo anno, con l’obiettivo di fornire informazioni e supporto sulle opportunità professionali e le possibilità di inserimento nel mondo del lavoro. La scuola è diretta dal dirigente scolastico professore Angelo Angelo Nasca.

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