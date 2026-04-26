? Cosa sapere Venzone e Aquileia ospitano il progetto musicale Ti ai disegnât il 3 e 16 maggio.. L'iniziativa commemora i cinquant'anni dal terremoto del 1976 attraverso l'oratorio e la poesia.. Il 3 maggio e il 16 maggio 2026, tra le mura del Duomo di Venzone e della Basilica patriarcale di Aquileia, la musica e la poesia si uniscono per celebrare i cinquant’anni trascorsi dal terremoto che colpì il Friuli nel 1976. Il progetto artistico Ti ai disegnât sul dret das mês mans, curato da Renato Stroili Gurisatti, propone un percorso meditativo che mira a collegare la memoria storica alla realtà delle nuove generazioni attraverso l’oratorio. L’iniziativa nasce con l’obiettivo di non limitarsi a una commemorazione formale, ma di offrire uno spazio di riflessione profonda che superi la semplice celebrazione del passato.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Friuli, 50 anni dal sisma: musica e poesia per unire le generazioni

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