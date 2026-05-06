130 anni di storia | Rodolfi Mansueto tradizione che continua a evolversi

Nel 2026, un’azienda italiana festeggerà i 130 anni di attività, un traguardo che testimonia una lunga presenza nel settore. Fondata nel XIX secolo, ha attraversato diversi periodi storici mantenendo invariata la propria identità. Nel corso degli anni, ha adottato nuove tecnologie e strategie, senza mai perdere di vista le radici. La celebrazione di questo anniversario rappresenta un momento di riflessione sulla sua evoluzione nel tempo.

Centotrent’anni di storia: Rodolfi Mansueto celebra nel 2026 un traguardo che va oltre la semplice misura del tempo. È un filo continuo che lega gesti antichi e visioni contemporanee, territorio e industria, famiglia e impresa. L’azienda festeggia così oltre un secolo di attività, che dalla fine.🔗 Leggi su Parmatoday.it Notizie correlate Leggi anche: Cento anni di Circolo tennis: "Una storia che continua". Tra sport e legame territoriale Cassa Rurale FVG: 130 anni di storia e futuroLa Cassa Rurale FVG sta per varcare la soglia dei centotrent’anni di vita istituzionale, celebrando un traguardo che segna tre secoli di presenza...