Per la squadra di calcio, qualificarsi alla prossima Champions League rappresenta un obiettivo importante e richiede risultati significativi nelle competizioni europee. Attualmente, le entrate derivanti dalla partecipazione alla principale competizione continentale sono superiori rispetto a quelle della seconda competizione europea. Per raggiungere questo traguardo, la squadra punta a ottenere un percorso senza errori nell’Europa League, sperando di migliorare i ricavi rispetto a quelli dell’anno in corso. La qualificazione dipende dai risultati nelle prossime partite.

di Francesco Calabrò Juve, servirebbe un Europa League perfetta per avvicinare i ricavi Champions. di quest’anno. Il confronto tra i due tornei a livello economico. La sconfitta interna contro la Fiorentina ha complicato pesantemente la corsa della Juventus al quarto posto Champions. Il 2-0 viola, firmato da Cher Ndour e Rolando Mandragora, ha inflitto un colpo pesante alle speranze europee bianconere.? Ascolta Juventus News 24! Non hai tempo di leggere? Ascolta il nostro podcast con le ultime notizie bianconere. Clicca qui! Il tema, ora, non è solo sportivo ma anche economico. Prendendo come riferimento il percorso europeo fatto quest’anno... 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

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