Quest’anno, nella Champions League, solo due squadre italiane sono ancora in corsa per il titolo. Una di queste ha già affrontato e superato le fasi preliminari, mentre l’altra si è qualificata attraverso la fase a gironi. Entrambe le squadre hanno ottenuto risultati che le hanno portate fino agli ottavi di finale, dove ora si trovano a disputare le sfide decisive. La competizione continua con queste due rappresentanti italiane ancora in gioco.

"> Champions League: I Vincitori Italiani con Club Stranieri. Il prestigioso trofeo della Champions League, noto per la sua importanza nel calcio mondiale, è un obiettivo ambito per molti giocatori. Attualmente, solo cinque italiani sono riusciti a conquistare il titolo con squadre estere. Tra questi, Riccardo Calafiori ha recentemente attirato l’attenzione, avendo portato l’Arsenal alla finale della competizione per la stagione 2025-26 dopo aver superato l’Atletico Madrid con un punteggio di 2-1 nel complesso delle semifinali. Ma chi sono i calciatori italiani che hanno sollevato il trofeo della Champions League con club stranieri? Il primo a farlo è stato Christian Panucci, che nel 1998 ha vinto con il Real Madrid.🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - Solo due squadre italiane in corsa per la vittoria della Champions League quest’anno.

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