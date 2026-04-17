Stagione salata quanto costano ombrellone e lettini? La mappa dei prezzi che superano anche i 2.000 euro

Con l’arrivo della stagione estiva, le spiagge si popolano di ombrelloni e lettini, spesso arrivando a costare oltre 2.000 euro a stagione. I primi stabilimenti hanno già aperto, e i locali del lungomare si preparano a ricevere i primi clienti. Le giornate di sole e le temperature più miti attirano sempre più persone verso le spiagge, dove i prezzi dei servizi balneari continuano a salire.

I primi ombrelloni spuntano già dalla sabbia, i locali del lungomare tornano a popolarsi, le giornate regalano sprazzi di sole sempre più frequenti e temperature miti. È l'estate che fa capolino e che inizia ad attirare le persone verso la spiaggia. I telefoni degli stabilimenti balneari lavorano.🔗 Leggi su Riminitoday.it

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