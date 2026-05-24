Federico Cinà ha guadagnato 44 posizioni nel ranking ATP dopo aver vinto una partita a Roland Garros contro un tennista statunitense. La sua posizione attuale è stata influenzata da questa vittoria, portandolo a un nuovo livello nella classifica mondiale. La sua performance ha attirato l’attenzione degli appassionati di tennis, che ora seguono con interesse i suoi prossimi incontri. Se continuerà a vincere, potrebbe ulteriormente migliorare la sua posizione.

Federico Cinà ha firmato un autentico colpaccio al Roland Garros, sconfiggendo lo statunitense Reilly Opelka al termine di un’autentica maratona andata in scena sulla terra rossa di Parigi: dopo aver perso il primo set e dopo essersi issato sul 2-1, il tennista italiano è riuscito a imporsi al quinto contro il veterano americano e si è così meritato l’approdo al secondo turno. Il 19enne era alla sua prima apparizione in uno Slam, tra l’altro dopo aver superato tre durissimi turni di qualificazione (contro Watanuki, Tomic e Galarneau), e ha prontamente fatto centro con una prestazione di notevole caratura tecnica. Il siciliano, che nel corso... 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Quanto guadagna Federico Cinà nel ranking ATP? Balzo folle di 44 posizioni! E se vincesse ancora…

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